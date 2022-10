Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Aggressiver Mann verletzt Nachbar und Polizistin - Roller mutwillig beschädigt - Mann mit Pfefferspray angegriffen

Aalen (ots)

Waiblingen: Geparktes Auto bei Unfallflucht stark beschädigt - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr und Dienstag, 10:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker in der Dozenäckerstraße einen geparkten Opel Vivaro und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Opel wurde bei der Kollision stark beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit, der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 9000 Euro. Beim Verursacher könnte es sich um ein zumindest teilweise pinkfarbenes Fahrzeug handeln, am Opel befanden sich entsprechende Lackantragungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: Autofahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein 78 Jahre alter BMW-Fahrer am Dienstagnachmittag kurz vor 16 Uhr in der Mühlbergstraße auf den vor ihm fahrenden Anhänger, der von einem Traktor gezogen wurde, auf. Anschließend verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte ein weiteres Mal mit dem Anhänger, wobei die Fahrertüre abgerissen und der Fahrer aus seinem Fahrzeug geschleudert wurde. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Pkw, als auch der Traktor samt Anhänger mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 37.000 Euro geschätzt.

Korb: Aggressiver Mann verletzt Nachbar und Polizistin

Am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr kam es im Wilhelm-Raabe-Weg aufgrund einer vorangegangenen Ruhestörung zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31-jährigen Mann und zwei weiteren Anwohnern. Der 31-Jährige, von dem die Ruhestörung ausging, bedrohte die beiden anderen Anwohner und schlug einem auch mit der Faust ins Gesicht. Als die hinzugerufenen Beamten vor Ort eintrafen, ließ sich der Mann ebenfalls nicht beruhigen, weshalb ihm Handschließen angelegt wurden. Da er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde ein Rettungswagen hinzugerufen, der den Mann schließlich in eine Spezialklinik verbrachte. Eine Polizistin wurde bei den Widerstandshandlungen durch den 31-Jährigen leicht verletzt. Den 31-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Winterbach: Anhänger macht sich selbstständig - Fußgängerin leicht verletzt

Ein 57 Jahre alter Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 14:15 Uhr mit seinem VW samt Anhänger die Fabrikstraße. Während der Fahrt löste sich der Anhänger vom Pkw und erfasste eine 55-jährige Fußgängerin, die sich auf dem Gehweg befand. Diese stürzte anschließend. Nach bisherigem Kenntnisstand zog sie sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, Sachschaden entstand keiner.

Schorndorf: Zeugen nach Unfall auf der B29 gesucht

Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag kurz nach 14:30 Uhr auf der B29 ereignet hat. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer fuhr die Bundesstraße in Richtung Stuttgart entlang. Kurz vor der Anschlussstelle Schorndorf-Ost überholte ihn der Fahrer eines weißen Pkw und wechselte unmittelbar vor dem Lkw auf den rechten Fahrstreifen. Aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstandes riss dieser sein Lenkrad nach links und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit der Mittelleitplanke kollidierte. Zu einer Berührung mit dem weißen Pkw kam es nicht. Dieser fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 10.000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Fahrer des weißen Autos nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, 14.10.2022 und Dienstag, 25.10.2022 beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Bruckstraße einen geparkten Alfa Romeo und fuhr anschließend weiter. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach-Oeffingen: Roller mutwillig beschädigt

Am Dienstag zwischen 16 Uhr und 18:15 Uhr wurde der Sitz eines Rollers, der in der Neckarstraße abgestellt war, von einem bisher unbekannten Täter aufgeschlitzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Mann mit Pfefferspray angegriffen - Zeugen gesucht

Ein 22-jähriger Mann hielt sich am Dienstagabend kurz vor 19 Uhr in der Fellbacher Straße im Bereich des Mehrgenerationenparks auf. Hierbei traf er auf eine sieben- bis achtköpfige Personengruppe, die er vom Sehen her kannte und stellte sich dazu. Plötzlich sprühte ihm einer aus der Gruppe heraus, offenbar ohne ersichtlichen Grund, Pfefferspray ins Gesicht. Zwei weibliche Personen, die ebenfalls zur Gruppe gehörten, brachten den 22-Jährigen anschließend in eine nahe gelegene Praxis.

Der Täter wurde vom Geschädigten wie folgt beschrieben: männlich, etwa 15-16 Jahre alt, ca. 165 cm groß, hatte dunkle kurze Haare, ein arabisches Erscheinungsbild und war zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

In der Zeit zwischen Mittwoch (19.10.2022) und Dienstag (25.10.2022) wurde in der Eduard-Breuninger-Straße ein geparkter Mercedes von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: Autofahrerin nach Unfall leicht verletzt

Eine 22-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 10:30 Uhr den Dresdner Ring und bog nach rechts in die Sulzbacher Straße ab. Hierbei kam sie auf der feuchten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen den VW Golf einer 60-Jährigen, die an einer roten Ampel in der Sulzbacher Straße stand. Die VW-Fahrerin erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

