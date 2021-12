Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Plittersdorf - Unbekannte entwendeten Notebook und Ikonen - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 09.12.2021, in dem Zeitraum zwischen 17:00 und 20:15 Uhr, brachen Unbekannte in eine im Obergeschoss eines Mehrparteienhauses gelegene Wohnung auf der Viktoriastraße in Bonn-Plittersdorf ein.

Nach den ersten Feststellungen gelangten der/die Täter möglicherweise über ein Baugerüst in den Flurbereich des Obergeschosses. Durch das gewaltsame Aufhebeln einer Zugangstüre gelangten sie dann in die Wohnung, die augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsucht wurde. Die Einbrecher entwendeten neben einem Notebook und einem Handy auch mehrere Ikonen - mit ihrer Beute verließen sie den Tatortbereich schließlich unerkannt.

Im Zuge der Spurensuche stellten die polizeilichen Einsatzkräfte die Beschädigung eines Fensters, das zu einer Nachbarwohnung gehört, fest. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Bearbeitung des Falles übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell