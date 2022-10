Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winterbach: Auffahrunfall auf der B29

Aufgrund eines Auffahrunfalls kam es am Dienstagmorgen zu Behinderungen auf der B29 in Richtung Stuttgart. Ein 23-jähriger Toyota-Fahrer befuhr die Bundesstraße auf der linken Fahrspur und bemerkte kurz vor der Anschlussstelle Winterbach zu spät, dass der vor ihm fahrende 36-jährige Tesla-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Der Toyota war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, die linke Fahrspur war bis ca. 8:45 Uhr blockiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 12.000 Euro.

Waiblingen: Linienbus contra Pkw

Ein 53 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses fuhr am Mittwochmorgen kurz vor 7:30 Uhr die Neustädter Straße in Richtung Neustadt auf der rechten von zwei Richtungsfahrbahnen entlang. Auf Höhe des Bürgerzentrums wollte er wenden und übersah hierbei den links neben ihm fahrenden Mercedes-Fahrer. Dieser erlitt bei der anschließenden Kollision leichte Verletzungen, an den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Neustädter Straße war in Richtung Neustadt kurzzeitig gesperrt.

