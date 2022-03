POL-CE: Müden/Örtze - Transporter gerät während der Fahrt in Brand

Celle (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (27./28.03.) brachen unbekannte Täter in ein Restaurant in der Hafenstraße ein. Sie durchsuchten alle Räume und entwendeten schließlich einen Tresor mit Geldbörsen und Bargeld in dreistelliger Höhe. Wer Hinweise zur Tataufklärung geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Celle unter Telefon 05141/277-215. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle - ...

