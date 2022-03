POL-CE: Celle - Einbruch in Restaurant

Celle (ots) - Am Sonntag, 27.03.2022, in der Zeit zwischen 13:00 und 20:00 Uhr, kam es im Heidkamp zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand parkenden Skoda Fabia. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei in Lachendorf unter Telefon 05145/284210. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- Birgit ...

