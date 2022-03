Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Doppelhaushälfte

33098 Paderborn, Oppelner Straße (ots)

Freitag, 04.03.2022; 19:45 Uhr - Samstag, 05.03.2022; 04:30 Uhr, Oppelner Straße, 33102 Paderborn

Im o.g. Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter über die Wohnungseingangstür Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Oppelner Straße in Paderborn. Dort entwendeten Sie eine Geldbörse und eine Handtasche aus dem Haus. Mit einer der dabei erbeuteten EC-Karte wurde noch in der Nacht Bargeld an einem Geldautomaten in Warburg abgehoben. Für sachdienliche Hinweise können sich etwaige Zeugen, unter der Rufnummer 05251/3060, bei der Polizei Paderborn melden.

