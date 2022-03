Polizei Paderborn

POL-PB: Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Paderborn-Schloß Neuhaus, Hermann-Löns-Straße (ots)

Samstag, 05.03.2022 / 14:00 Uhr

Am Samstagnachmittag meldete sich eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Waging am See bei der Paderborner Polizei. Sie hatte gegen 14:00 Uhr ihren Pkw Mazda 5 auf dem Parkplatz des Tierheims in der Hermann-Löns-Straße abgestellt. Bei ihrer Rückkehr gegen 15:20 Uhr stellte sie einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest, der ihren Angaben zufolge zuvor nicht vorhanden war. Die Polizeibeamten nahmen die Spuren auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Die Polizei Paderborn sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls in Schloss Neuhaus. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 05251/3060 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell