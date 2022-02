Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Golfclub Schmallenberg

Schmallenberg (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Freitag, 11.02.2022, in das Haus des Golfclubs Winkhausen ein. Es wurden diverse Gegenstände und Bargeld entwendet. Ein im Keller befindlicher Zigarettenautomat wurde aufgebrochen. Hinweise bitte an die Polizeiwache Schmallenberg, Tel. 02974-969400. (Kli.)

