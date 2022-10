Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Verkehrsunfälle - Brände - Fahrzeuge beschädigt

Aalen (ots)

Waiblingen-Hohenacker: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 6:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Bildäckerstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Ford und fuhr danach weiter. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Korb: Radfahrer nach Kollision mit Hund verletzt - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17:30 Uhr auf einem Feldweg zwischen Korb und Beinstein nahe des Buocher Wegs. Ein 37-jähriger Mann fuhr mit seinem Rennrad den Weg entlang, als ein Hund beim Spielen mit einem anderen Hund in sein Fahrrad sprang. Der Radfahrer stürzte anschließend und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Frau, die den Hund ausführte, erkundigte sich zunächst nach dem Wohlbefinden des Mannes und begab sich anschließend auf die Suche nach ihrem Hund. Danach kam sie nicht mehr zum Unfallort zurück. Beim Hund soll es sich um einen Beagle handeln. Die Hundehalterin war eine 25-30 Jahre alte dunkelhäutige Frau mit gelockten Haaren, etwa 170-175 cm groß mit schlanker Figur. Zum Unfallzeitpunkt trug sie eine dunkle Jacke. Zeugen, die Hinweise auf die Frau geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Rudersberg: Straßenlaterne beschädigt

Zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag wurde in der Dr.-Hockertz-Straße eine Straßenlaterne von einem bisher unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf-Miedelsbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 11 Uhr vermutlich beim Rückwärtsfahren die Metallstütze einer Überdachung in der Hanfwiesenstraße und fuhr anschließend weiter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden beim Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 11:45 Uhr wurde auf dem Kaufland-Parkplatz in der Lutherstraße ein geparkter BMW von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Dieser hinterließ rund 3000 Euro Sachschaden und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Alfdorf: Brand in einer Firma

Die Freiwilligen Feuerwehren Alfdorf und Pfahlbronn rückten am Mittwoch gegen 13:45 Uhr mit insgesamt 23 Einsatzkräften zu einer Firma im Brühlweg aus. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Maschine kam es zu einem Schwelbrand. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff und konnte das Feuer löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Remshalden: Fahrzeugbrand

Ein 63 Jahre alter Ford-Fahrer fuhr am Mittwochabend gegen 23:30 Uhr die B29 in Richtung Winterbach entlang. Kurz vor der Ausfahrt Remshalden-Ost leuchtete im Fahrzeug eine Warnleuchte auf und der Fahrer vernahm einen Knall. Der Autofahrer verließ anschließend die Bundesstraße und hielt seinen Pkw in der Alfred-Klingele-Straße an. Kurz darauf bemerkte er, dass Rauch aus der Motorhaube drang. Im Motorraum kam es wenige Zeit später zum Brandausbruch. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Fahrzeug löschen, das Auto musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.

Fellbach: PKW kollidiert mit LKW

Von der Benzstraße wollte am Mittwoch um 16:30 Uhr ein 71-jähriger Hyundai-Fahrer nach rechts auf die Freibergstraße abbiegen. Hierbei scherte er soweit aus, dass er den Anhänger eines, auf der Abbiegespur stehenden, LKW streifte. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Fahrzeuge beschädigt

Am Montag zwischen 16 Uhr und 22 Uhr wurde ein grauer Dacia Sandero, der auf dem Parkplatz F3 in der Esslinger Straße abgestellt war, beschädigt. An dem PKW wurde dir rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Zwei Tage später, am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 14 Uhr, wurde an dem Fahrzeug auf dem gleichen Parkplatz der rechte vordere Reifen zerstochen. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720.

