Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand in Anbau von leerstehendem Fabrikgebäude/Kellerräume aufgebrochen/Scheibe von Discounter beschädigt/Abgelenkt und bestohlen

Lüdenscheid (ots)

Ein rückwärtig gelegener Anbau eines leerstehendes Fabrikgebäude an der Ecke Heedfelderstraße/Am neuen Haus brannte am frühen Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte ihn ab. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen in Bezug auf eine mögliche Brandstiftung laufen. (schl)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte am Bruktererweg in einem Mehrfamilienhaus in insgesamt vier Kellerräume ein, indem sie die sichernden Vorhängeschlösser der Räume aufknackten. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie unter anderem alkoholische Getränke und Bekleidung. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

Eine Scheibe eines Discounters an der Altenaer Straße wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag mutwillig beschädigt. Sie war im unteren Bereich großflächig gesplittert. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. (schl)

Bereits am Freitagvormittag, gegen 11:50 Uhr, wurde ein 87-Jähriger Opfer von Taschendieben, als er in einem Discounter am Vogelberg einkaufen war. Eine dunkel gekleidete ca. 1.70m große Frau sprach den Senior während des Einkaufens an und fragte nach Gewürzen. Ein Mann, ca. 170m groß, schlank und mit kurzen schwarzen Haaren hielt sich zuvor in der unmittelbaren Umgebung auf. Nach dem Gespräch mit der Frau stellte der Geschädigte fest, dass seine Geldbörse mitsamt Inhalt aus seiner Umhängetasche fehlte. Doppelt ärgerlich, denn der 87-Jährige bewahrte seinen PIN auf einem Blattpapier im Portemonnaie auf, sodass die Täter gleich im Anschluss an den Diebstahl einen vierstelligen Betrag vom Konto abhoben. Die Polizei weist noch einmal eindringlich darauf hin, dass PIN-Nummern nicht in das Portemonnaie gehören. Diebe haben so leichtes Spiel an Bankautomaten. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell