Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Wohnhäusern

Menden (ots)

Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag wurde in ein Wohnhaus an der Werringser Straße eingebrochen. Unbekannte öffneten gewaltsam eine Terrassentür, durchwühlten in mehreren Räumen Schränke und Möbel und flüchteten mit Schmuck.

Einen weiteren Einbruch gab es am Samstag zwischen 17.30 und 20.40 Uhr in der Brucknerstraße. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür eines weiteren Einfamilienhauses aus ihrem Rahmen, durchwühlten Möbel und nahmen Bargeld an sich. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell