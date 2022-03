Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Matratze brennt in Mehrfamilienhaus/Diebstähle aus Autos/Taschendiebe in der Innenstadt/Jugendliche sprühen mit Farbe

Iserlohn (ots)

In der Nußbergstraße brannte am Samstagabend, gegen 18:40 Uhr, eine Matratze im Schlafzimmer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Der Bewohner der Wohnung wurde durch die Feuerwehr mit einem Rüstwagen aus der Wohnung gerettet. Er wurde durch Rauchgase leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löscht den Brand. Neben Schäden am Fußboden durch das Feuer, wurden durch den Rauch auch die Wände des Schlafzimmers beschädigt. Die Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Zur genauen Brandursache liegen noch keine genauerern Erkenntnisse vor. (schl)

Zwischen Freitagmittag, 12:00 Uhr und Samstagmorgen, 00:50 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eines an der Weststraße geparkten Mercedes ein. Aus dem Auto entwendeten sie Kopfhörer, Zigaretten, eine Sonnenbrille sowie einen Bluetooth-Adapter. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag traf es ein Auto in der Wolfgasse. Dort schlugen die Täter die hintere rechte Fensterscheibe eines VW Golf ein. Sie erbeuteten einen USB Datenträger. Täterhinweise liegen in beiden Fällen nicht vor. (schl)

Taschendiebe waren am Samstagnachmittag offenbar in der Fußgängerzone von Iserlohn unterwegs. Eine 47-Jährige Hemeranerin war dort, gegen 15:00 Uhr, in einem Modegeschäft in der Wermingser Straße einkaufen. An der Kasse beabsichtigte sie zahlen. Ihr Portemonnaie, welches sich zuvor in ihrer Umhängetasche befunden hatte, war nicht mehr da. Ähnlich erging es einer 43-Jährigen Altenaerin. Sie hielt sich zwischen 14:40 und 15:30 Uhr in einem Schuhgeschäft am Alten Rathausplatz auf. Auch hier griffen die Täter augenscheinlich in die mitgeführte Handtasche und stahlen die Geldbörse. Beide Frauen bemerkten nichts vom jeweiligen Diebstahl. (schl)

Mehrere Jugendliche besprühten am Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, Holzelemente und einen Baum am Spielplatz zwischen den Straßen Zum Heersiepen und An der Stennert. Ein Zeuge beobachtete das und informierte die Polizei. Die eingesetzten Polizisten trafen die Gruppe an. Ein 20-Jähriger, zwei 16-Jährige sowie eine 18-Jährige gaben das Sprühen zu. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. (schl)

