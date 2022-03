Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schuhe brennen in Hausflur/Drei Autos beschädigt

Hemer (ots)

Mehrere Schuhe wurden vor einer Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Uhlandstraße offenbar vorsätzlich in Brand gesetzt. Bewohner bemerkten den Brand rechtzeitig und löschten die brennenden Schuhe, bevor weiterer Schaden entstehen konnte. Der Eigentümer der Wohnung, vor welcher die Schuhe standen, hatte kurz vor dem Ausbruch des Brandes einer Bekannten sowie deren unbekanntem Begleiter Einlass in seine Wohnung verwehrt. Ein Zusammenhang zum Brand wird geprüft. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen. (schl)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden insgesamt drei Autos in Deilinghofen zum Ziel von Vandalismus. An der Iserkuhle traf es einen Suzuki Swift und einen Hyundai IX20. Von beiden Fahrzeugen war ein Außenspiegel abgetreten worden. In der Englandstraße wurde in derselben Nacht zudem ein Mercedes an beiden Fahrzeugseiten durch Kratzer beschädigt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell