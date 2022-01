Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Fälle von Brandstiftungen

Bleicherode (ots)

In der Schustergasse wurde von Zeugen am Freitagabend gegen 22:30 Uhr der Brand einer Gartenlaube gemeldet. Vor Ort löschte die ebenfalls informierte Feuerwehr schließlich einen brennenden Gerätschuppen. Am Mittelweg brannte in der Nacht von Samstag zu Sonntag eine Gartenlaube. Als die alarmierten Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stellten sie den Vollbrand des Gebäudes fest. In beiden Fällen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

