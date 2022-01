Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Nordhausen (ots)

Während einer Verkehrskontrolle am Samstagmorgen kontrollierte ein Streifen-Team des Nordhäuser Inspektionsdienstes einen Pkw, dessen Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der 52jährige war den Beamten bereits bekannt. Am 21. Dezember des Vorjahres führte er nämlich einen Pkw, obwohl er aufgrund seines Alkoholkonsums dazu nicht in der Lage war. Der Führerschein wurde sichergestellt. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge wurde ihm untersagt.

