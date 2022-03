Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 60qm Baugerüst gestohlen/In Gespräch verwickelt und bestohlen

Halver (ots)

Vom Außengelände einer Firma an der Schmidtsiepenstraße entwendeten Unbekannte ca. 60qm Fassadengerüst im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages, welches dort lagerte. Das Gerüst befand sich seit Oktober an der Lagerstätte. Wann genau die Täter zuschlugen, kann bislang nicht näher eingegrenzt werden. (schl)

Am Freitagmorgen waren wieder einmal Taschendiebe im Stadtgebiet unterwegs. Eine 70-Jährige war in einem Discounter an der Schützenstraße einkaufen, als sie eine 35-45 Jahre alte, 1.55m-1.66m große Frau mit schwarzen Haaren und Sonnenbrille auf der Nase ansprach. Die Frau fragte nach Preisen einzelner Gegenstände. Nach dem kurzen Gespräch ging die Geschädigte zur Kasse. Ihr Portemonnaie war nicht mehr in ihrer Handtasche. Vermutliche hatte sie die Unbekannte abgelenkt und ein Komplize in der Zeit zugegriffen. Die Frau war nicht mehr im Laden. (schl)

