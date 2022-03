Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Katalysatoren weiter Ziel von Dieben

Altena (ots)

Diebe haben es offenbar weiterhin auf die bei Kraftfahrzeugen in Katalysatoren verbauten Edelmetalle abgesehen. Bereits zwischen Donnerstagmorgen und Freitagmorgen wurde in Mühlenrahmde von einem in der Rahmedestraße parkenden VW Polo der Katalysator durch unbekannte Täter abmontiert und entwendet. Hinweise auf Täter gibt es bislang nicht. (schl)

