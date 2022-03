Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Corona-Teststelle/ Diebstahl aus Pkw

Kierspe (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in den Container einer Corona-Teststelle an der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam eine Metalltür und nahmen ein Smartphone, einen HP-Laptop sowie die Kaffeekasse an sich.

Zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 10.30 Uhr, wurde an der Fritz-Linde-Straße eine Scheibe eines roten Toyota Yaris eingeschlagen. So gelangte der Täter in das Fahrzeug, wo er ein defektes Navigationsgerät an sich nahm. (cris)

