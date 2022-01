Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung des Polizeiposten Neuhof

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht am 21.01.2022 auf der L 3141 Höhe Schletzenhausen

Am 21.01.2022 ereignete sich gegen 23:05 Uhr auf der L 3141 zwischen Hosenfeld und Hainzell, Höhe der Ortschaft Schletzenhausen, eine Verkehrsunfallflucht. Ein 16-jähriger E-Bike-Radfahrer aus Hosenfeld befuhr mit seinem Bekannten, ebenfalls auf einem Fahrrad, die L 3141 Höhe Schletzenhausen in Richtung Hainzell. Ein bisher unbekannter PKW überholte die beiden Radfahrer und stieß hierbei mit dem rechten Außenspiegel gegen den Lenker des 16-jährigen Radfahrers. Dieser kam zu Fall und stürzte in den Straßengraben. Glücklicherweise wurde er hierbei nicht verletzt. Seine Bekleidung und das E-Bike wurden durch den Sturz beschädigt. Der PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Unfallörtlichkeit konnte der komplette rechte Außenspiegel aufgefunden werden. Ermittlungen ergaben, dass der Außenspiegel zu einem dunkelgrauen PKW der Marke Ford, Modell KA, gehört. Die Polizei in Neuhof bittet um Hinweise zu einem solchen Fahrzeug ohne rechten Außenspiegel unter der Telefonnummer 06655/96880.

Polizeiposten Neuhof, POK Hilfenhaus

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell