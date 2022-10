POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch & Feuerwehreinsatz

Aalen (ots) - Aalen: Unfallflucht In der Daimlerstraße kam es am Mittwoch in der Zeit von 11:05 Uhr bis 12:45 Uhr zu einer Unfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher erfasste mit seinem Fahrzeug einen in einer Parkbucht abgestellten Opel Corsa und flüchtete anschließend. Durch den wuchtigen Aufprall wurde der geparkte Opel aus seiner ursprünglichen Parkposition geschoben. Nach Zeugenaussagen handelte es sich bei ...

