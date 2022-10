Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Mehrfamilienhaus

Mühlhausen (ots)

Am Freitag, den 21.10.2022 kam es kurz vor 13 Uhr in Mühlhausen in der Langensalzaer Landstraße aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch in einer Erdgeschosswohnung. Die Mühlhäuser Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Da aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht alle Bewohner selbstständig das Haus verlassen konnten, mussten insgesamt 6 der Bewohner mittels Drehleiter von den Balkonen gerettet werden. Der Brandort wurde weiträumig abgesperrt, die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt kamen 4 Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell