Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradsturz aufgrund eines Steins auf der Fahrbahn - Präventive Hinweise

An der Schmücke (ots)

Ein abgelegter großer Stein, auf einem Fahrradweg, sorgte gestern Morgen für einen schweren Sturz eines Radfahrers im Kyffhäuserkreis. Der 53-jährige Mann befuhr mit seinem Rad in den dunklen Morgenstunden die Ortslage An der Schmücke. Hierbei stieß er mit einem ca. 50cm x30cm großen Stein zusammen, welcher sich unerwartet auf der Fahrbahn befand. Der Mann stürzte schwer und erlitt Verletzungen an Kopf und Körper. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Durch die Polizei wurden entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Auch wenn dieses Beispiel nicht dem alltäglichen Unfallgeschehen mit Radfahrern entspricht, so appelliert die Polizei dennoch. Nutzen sie als verantwortungsbewusster Radfahrer stets einen Helm. Er ist ihre Lebensversicherung. Zeigen sie diesbezüglich Vorbildwirkung auch anderen Personen, speziell Kindern, gegenüber. Versichern Sie sich vor jeder Fahrt, dass Ihr Licht am Fahrrad einwandfrei funktioniert. Vorderlicht und Rücklicht! Sind alle Reflektoren vorhanden? Hört man Ihre Klingel? Machen Sie in der dunklen Jahreszeit auf sich aufmerksam. Eine gut erkennbare Warnweste über der Radbekleidung, hat schon so manche Situation vor einem bösen Ausgang bewahrt. Oder tragen Sie gleich entsprechende reflektierende Bekleidung. Nutzen sie nur technisch- einwandfreie Fahrräder. Sie würden doch auch niemals ein Auto ohne funktionierende Bremsen fahren. Unterschätzen Sie als E-Bike Fahrer niemals die höheren Geschwindigkeiten und das hohe Gewicht, mit welchen Sie nun unterwegs sind. Ein kontrollierter starker Bremstest, um ein Gefühl für Geschwindigkeit, Gewicht und Bremsweg zu erhalten, ist hier immer wieder von Vorteil. Die Polizei wünscht Ihnen allzeit Gute Fahrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell