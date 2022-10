LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Kinderquad

Nordhausen (ots) - Zwei hochwertige Geländewagen wurden in der Nacht vom Dienstag zu Mittwoch vom Gelände eines Autohauses in der Halleschen Straße in Nordhausen gestohlen. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen Jeep Wrangler in einem sandfarbenen Ton. Sowie um einen Jeep Grand Cherokee in der Farbe Silber mit dem angebrachten Kennzeichen: NDH-VJ 100. Beide Fahrzeuge sind nach dem Diebstahl in unbekannte Richtung ...

