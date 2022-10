Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl hochwertiger Geländewagen im Doppelpack

Nordhausen (ots)

Zwei hochwertige Geländewagen wurden in der Nacht vom Dienstag zu Mittwoch vom Gelände eines Autohauses in der Halleschen Straße in Nordhausen gestohlen. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen Jeep Wrangler in einem sandfarbenen Ton. Sowie um einen Jeep Grand Cherokee in der Farbe Silber mit dem angebrachten Kennzeichen: NDH-VJ 100. Beide Fahrzeuge sind nach dem Diebstahl in unbekannte Richtung verschwunden. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und eine entsprechende Fahndung eingeleitet. Zeugen denen diese beiden Fahrzeuge im Tatzeitraum aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter 03631- 960 zu melden.

