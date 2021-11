Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Katalysatordiebstahl

Celle, Schützenplatz (ots)

In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter an zwei abgestellten Pkw auf dem Schützenplatz die Katalysatoren abmontiert und sind in unbekannte Richtung geflohen. Beide Pkw waren in Höhe des dortigen Garnisonsmuseums abgeparkt. Zeugen, die am Samstagabend oder in der Nacht zum Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schützenplatzes festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden 05141-277-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell