Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wienhausen - Betrügerische Rohrreiniger

Celle (ots)

Einem unseriösen Rohrreinigungsservice ist ein Mann in Wienhausen am Mittwochvormittag ausgesessen. Nachdem er im Internet nach einer Rohrreinigungsfirma in Celle gesucht hatte, bekam er eine Handynummer angezeigt, über die er nach Eingabe einer PIN Kontakt zu einem Unternehmen aufnahm. Es erschienen dann zwei männliche Mitarbeiter einer angeblichen Firma aus dem Ruhrgebiet. Sie lösten die Rohrverstopfung, verlangten jedoch einen horrenden Preis in fast vierstelliger Höhe. Der überrumpelte Mann zahlte sofort mit EC-Karte.

Die Polizei rät:

Überlegen Sie genau, ob Sie ein aufgetretenes Problem außerhalb der normalen Geschäftszeiten beheben lassen müssen und dafür einen Notdienst brauchen. Klären Sie vor Auftragserteilung die Art der Bezahlung! Seriöse Firmen bieten immer die Zahlung nach Rechnungsstellung an. Wenn Ihnen die Rechnung übertrieben hoch vorkommt, dann verweigern Sie eine direkte Bezahlung. Sollten Sie vor Ort zur direkten Zahlung gedrängt werden, dann verständigen Sie die Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell