POL-CE: Bröckel - Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Heute Mittag trug ein 50 Jahre alter Fahrzeugführer bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 54 schwere Verletzungen davon. Der Mann aus Eicklingen befuhr mit seinem PKW die Strecke von Bröckel in Richtung Wiedenrode, als er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Ersthelfer bargen den Verletzten aus dem Fahrzeug und versorgten ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Weitere Insassen befanden sich nicht in dem Fahrzeug. Am PKW entstand Totalschaden.

