Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit verletzten Mopedfahrer

Nordhausen (ots)

Das Wendemanöver eines Autofahrers brachte gestern Abend in Nordhausen einen 15-jährigen Mopedfahrer zu Fall. Der 55-jährige Autofahrer beabsichtigte in der Bochumer Straße sein Auto zu wenden und übersah dabei das Moped hinter sich. Durch den Zusammenprall kam der Mopedfahrer zu Fall und verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell