Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Über Vordach eingestiegen ++ Tostedt - Vorfahrt missachtet

Winsen (ots)

Über Vordach eingestiegen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 05.01.2022, 20 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, kam es in der Marktstraße zu einem Wohnungseinbruch. Die Täter erkletterten ein Vordach und schlugen von dort eine Fensterscheibe im ersten Obergeschoss ein, um in die Wohnung zu gelangen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Was sie dabei alles erbeuteten, ist noch unklar. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2000 Euro.

Tostedt - Vorfahrt missachtet

Auf der Bahnhofstraße kam es am Donnerstag, 06.01.2022, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 18.10 Uhr wollte eine 58-jähriger Frau mit ihrem Kia die Straße an der Kreuzung Lönsweg überqueren. Beim Einfahren in die Bahnhofstraße übersah die Frau offenbar den von links kommenden Dacia eines 25-jährgien Mannes. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligte sowie der 39-jährige Beifahrer im Dacia wurden leicht verletzt. Alle drei kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von rund 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell