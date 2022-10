Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandstiftung Mehrfamilienhaus

Sondershausen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in Sondershausen brach am heutigen Vormittag ein Brand aus. Nachdem starker Rauch aus dem Gebäude drang, wurden Feuerwehr und Polizei durch Zeugen alarmiert. Wegen der Löscharbeiten kam es hier zu einer Vollsperrung der Frankenhäuser Straße. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Alle Bewohner hatten das Wohnhaus bereits verlassen. Da der Verdacht einer Brandstiftung bestand, wurden die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Nordhausen übernommen. Der Schaden wird derzeit mit ca. 50 000 Euro beziffert.

