POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Gefährdung an Ampel - Sonstiges

Aalen: Unfallflucht

In der Daimlerstraße kam es am Mittwoch in der Zeit von 11:05 Uhr bis 12:45 Uhr zu einer Unfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher erfasste mit seinem Fahrzeug einen in einer Parkbucht abgestellten Opel Corsa und flüchtete anschließend. Durch den wuchtigen Aufprall wurde der geparkte Opel aus seiner ursprünglichen Parkposition geschoben. Nach Zeugenaussagen handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug vermutlich um einen dunklen Geländewagen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Gefährdung an Ampel

Am Dienstag gefährdete ein 43-jähriger Seat-Fahrer eine Fußgängerin an einer Straßenampel in der Friedrichstraße. Gegen 16 Uhr wollte die Dame an der dortigen Ampel die Straße überqueren, als diese für sie grün zeigte. Als sie sich bereits fast mittig auf der Fahrbahn befand, kam von links der Seat - trotz Rotlicht - herangefahren. Die Frau konnte den PKW im letzten Moment noch erkennen und einen Zusammenstoß verhindern. Zeugen, welche die Gefährdung beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Bopfingen: Auffahrunfall

Als am Mittwoch gegen 12:45 Uhr ein 76-Jähriger seinen VW auf einem Parkplatz am Ipftreff verlangsamen musste, erkannte dies ein nachfolgender 23-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem BMW auf. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Bettringen: Ätzende Flüssigkeit ausgetreten

Gegen 17 Uhr traten am Mittwoch in einer Werkhalle in der Güglingstraße etwa 5 Liter einer ätzenden und leicht entzündlichen Flüssigkeit aus. Rund 58 Einsatzkräfte der Feuerweher sowie neun Kräfte des Rettungsdienstes waren vor Ort. Durch die ausgetretene Flüssigkeit wurde niemand verletzt. Da der Vorfall in einem geschützten Raum geschah, bestand zudem zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Belegschaft bzw. die Bevölkerung.

Schwäbisch Gmünd: PKW übersehen

Eine 20-Jährige fuhr am Dienstag gegen 17:35 Uhr mit ihrem VW aus einem Grundstück in die Gutenbergstraße ein. Hierbei übersah sie einen 52-jährigen Seat Fahrer. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Alkoholisiert zwei Autos gestreift

Vermutlich aufgrund von Alkoholeinwirkung hat ein 76-jähriger Autofahrer am Mittwochabend gegen 18 Uhr in der Weißensteinstraße mit seinem VW Tiguan zunächst zwei parkende PKW gestreift und prallte anschließend noch gegen den Fahrbahnrand. Zeugen beobachteten den Unfall und verständigten die Polizei. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, daher wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.

