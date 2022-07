Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Krefeld-Gartenstadt: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Lkw fordert fünf Verletzte

Krefeld (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn sind am Samstagmorgen (2. Juli) fünf Personen verletzt worden. Ein 64-jähriger Mann aus Rheinberg fuhr gegen 8:15 Uhr mit seinem Lkw auf der Traarer Straße in Richtung Uerdingen. An dem Übergang der Straßenbahngleise missachtete der Rheinberger nach Zeugenaussagen das Rotlicht und kollidierte mit der Straßenbahn der Linie 42, die Richtung Innenstadt fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls entgleiste die Straßenbahn und stieß in einen Fahrradunterstand. Der 35-jährige Straßenbahnfahrer aus Krefeld und der Lkw-Fahrer wurde eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Drei weitere Fahrgäste der Straßenbahn, ein 25-jähriger Mann sowie zwei 51 und 59 Jahre alte Frauen, alle aus Krefeld, wurden leicht verletzt. Die Traarer Straße und die Straßenbahnlinie sind voraussichtlich noch bis in die Abendstunden gesperrt. Möglicherweise wurde der Unfall durch einen internistischen Notfall bei dem Rheinberger ausgelöst. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

