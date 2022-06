Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Benrad-Süd: Nachbar entdeckt Einbrecher auf frischer Tat - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (28. Juni 2022) versuchten zwei Männer, die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße "Zur Alten Schmiede" aufzuhebeln. Gegen 11 Uhr bemerkte ein Nachbar die Einbrecher und informierte die Polizei. Als die Männer den 64-Jährigen erblickten, flüchteten sie über das Gartentor, stiegen in einen dunkelblauen BMW und fuhren in Richtung Forstwaldstraße.

Beide Männer waren 30 bis 35 Jahre alt und hatten laut Aussage des Zeugen ein "südländisches Erscheinungsbild". Einer ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Statur und kurze dunkle Haare. Er trug eine blaue Jeans und ein dunkles T-Shirt. Sein Komplize ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat eine athletische Statur und kurze dunkelblonde Haare. Er trug eine helle Hose und ein rotes T-Shirt.

Für Hinweise melden Sie sich bitte bei der Polizei, telefonisch unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (218)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell