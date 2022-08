POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Gegen geparktes Auto gefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Epfendorf, Bundesautobahn A81, Lkr. Rottweil (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts am Dieselpartikelfilter ist am Sonntagmittag auf dem Parkplatz Harthausen an der Bundesautobahn A81 bei Epfendorf ein Geländewagen der Marke Land Rover in Brand geraten und hat einen größeren Feuerwehreinsatz verursacht. Der Fahrer des Wagens war um die Mittagszeit auf ...

mehr