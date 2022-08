Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf, Bundesautobahn A81, Lkr. Rottweil) Fahrzeugbrand auf dem Parkplatz Harthausen

Epfendorf, Bundesautobahn A81, Lkr. Rottweil (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts am Dieselpartikelfilter ist am Sonntagmittag auf dem Parkplatz Harthausen an der Bundesautobahn A81 bei Epfendorf ein Geländewagen der Marke Land Rover in Brand geraten und hat einen größeren Feuerwehreinsatz verursacht. Der Fahrer des Wagens war um die Mittagszeit auf der A81 in Richtung Singen unterwegs, als mehrfach die Kontrolllampe für den Dieselpartikelfilter aufleuchtete. Nachdem der Mann den Wagen auf dem Parkplatz Harthausen abgestellt hatte, geriet dieser in Brand. Nach Alarmierung der Feuerwehr rückte die Abteilung Oberndorf mit vier Fahrzeugen und 16 Mann zu dem brennenden Geländewagen aus. Erst nachdem die Wehrmänner nach zuvor durchgeführten Löschmaßnahmen mit Wasser in der Folge dann Löschschaum einsetzten, konnten auch die immer wieder vom Unterboden des Fahrzeugs aufkeimenden Flammen gelöscht werden. Nachdem der Löschschaum auch auf die Fahrbahn der A81 Richtung Singen lief, musste der Durchgangsverkehr auf der Autobahn mehrfach gestoppt werden, was zu einem Rückstau von mehreren Kilometern führte. Der durch den Brand am Land Rover entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Das komplett beschädigte Fahrzeug wurde nach der vorgenommenen Löschung von einem Abschleppdienst abtransportiert. Die Feuerwehr übernahm im Anschluss noch die Reinigung des Parkplatzes und der Fahrbahn vom Löschschaum.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell