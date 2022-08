Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unbekannter verletzt Passanten (29.08.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Mann in der Warenburgstraße angegriffen. Ein 27-Jähriger befand sich gegen 1.30 Uhr auf dem Nachhauseweg, als ihn plötzlich ein unbekannter Mann von hinten Angriff. Der Angegriffene erlitt eine Verletzung im Gesicht, setzte sich dann jedoch zur Wehr, wodurch er den etwa 180 cm großen, dunkel gekleideten Angreifer in die Flucht schlagen konnte. Der Täter stellte keine Forderungen an den Überfallenen, der Grund des Angriffs ist bislang unklar. Der 27-Jährige musste sich nach dem Vorfall in ärztliche Behandlung begeben.

