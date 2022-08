Singen (ots) - Angebranntes Essen verursachte am Samstagabend einen Feuerwehreinsatz in einer Seniorenwohnanlage in der Freiburger Str. in Singen. Eine 77-jährige Bewohnerin vergaß einen Topf mit Essen auf dem Herd und verließ die Wohnung. Durch die starke Rauchentwicklung und den ausgelösten Rauchmelder wurde die Feuerwehr Singen vor Ort gerufen und musste die ...

