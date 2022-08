Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Krad-Lenkerin prallt in Gegenverkehr (27.08.22)

(Hüfingen / Schwarzwald-Baar-Kreis) Krad-Lenkerin prallt in Gegenverkehr (27.08.22) (ots)

Eine 31-jährige Frau befährt gegen 11.55 Uhr mit ihrem Motorrad die B 31 von Hüfingen in Richtung Geisingen und schert in einer langgezogenen Rechtskurve zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges aus. Unmittelbar nach dem Ausscheren prallt die Motorradfahrerin gegen den ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw VW Golf eines 58-jährigen Mannes. Durch den Aufprall wird die Zweiradfahrerin über die Fahrbahn geschleudert und kommt nach ca. 37 m in den Böschung zum Liegen und wird anschließend schwer verletzt ins Schwarzwald-Baar-Klinikum verbracht. Der Autofahrer erleidet durch die Kollision leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die Feuerwehr Hüfingen wurde zur Beseitigung von auslaufendem Öl an der Unfallstelle benötigt. Neben der Polizei befanden sich das DRK und Notarzt vor Ort. Die B 31 musste zur Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung bis 14.35 Uhr voll gesperrt werden.

Der Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen sucht unter der Tel.-Nr. (07733/99600) eventuelle Unfallzeugen. Von besonderem Interesse ist der Lenker des Fahrzeuges, welches die Motorradfahrerin überholen wollte. Es könnte sich um einen schwarzen VW Touran handeln.

