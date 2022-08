POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Rottweil (ots) - In der Nach von Donnerstag auf Freitag ist es in Rottweil am 26.08.2022 gegen 01:30 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen an Autos gekommen. Noch bisher unbekannte Täter waren im Bereich Kaiserstraße, Hegauweg, Brugger Straße und Waldtorstraße unterwegs. An diesen Örtlichkeiten beschädigten Sie zwischen 01:20 und 01:40 Uhr mehrere Autos. Die Polizei sucht nun Zeugen und weitere Geschädigte. Hinweise ...

mehr