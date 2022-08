Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto beschädigt und geflüchtet (25.08.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr auf einem Parkplatz eines Discounters in der Milanstraße einen Unfall verursacht. Der Unbekannte stieß an das linke Eck der hinteren Stoßstange eines geparkten BMW 520 und flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.600 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Villingen, Telefon 07721 601-0, entgegen.

