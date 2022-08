Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) "Schock-Anruf" zum Glück nicht geglückt (25.08.2022)

Furtwangen (ots)

Einen sogenannten "Schock-Anruf" erhalten hat eine 35-Jährige am Donnerstag gegen 15 Uhr. Nach bekanntem Muster gab sich eine Betrügerin mit weinerlicher Stimme am Telefon als "Tochter" der Angerufenen aus und gab gleich den Hörer an einen vermeintlichen "Polizisten" weiter. Der kam jedoch nicht dazu, die Angerufene mit einer erfundenen Geschichte in ein Gespräch zu verwickeln oder zu einer Geldzahlung zu verleiten. Die Frau erklärte ihm kurz und bündig, dass sie keine Tochter hat. Darauf beendete der angebliche Polizist sofort das Telefonat.

Nicht immer gehen diese Anrufe so glimpflich aus, wie in diesem Fall. Obwohl die Masche hinreichend bekannt sein sollte und wiederholt in den Medien davor gewarnt wird, gelingt es den Betrügerbanden trotzdem immer wieder, mit "Schock-Anrufen" und als "Falsche Polizisten" getarnt, an das Geld potentieller Opfer zu kommen. Tipps und Tricks, sich vor diesen und anderen Betrugsarten zu schützen, gibt die Polizei auf ihren Internet-Seiten unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell