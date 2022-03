Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verkehrssicherheitsarbeit - 15 Beanstandungen wegen der Benutzung eines Handys

Freiburg (ots)

Innerhalb von eineinhalb Stunden hat die Polizei am Donnerstagmorgen, 10.03.2022, auf der B 34 in WT-Waldshut 15 Fahrende dabei ertappt, wie sie während der Fahrt ihr Handy in der Hand hielten. Anlass für diese Verkehrskontrollen sind nach wie vor die vielen Verkehrsunfälle, bei denen keine offensichtlichen Gründe für das Fehlverhalten vorliegen. Deshalb ist anzunehmen, dass Ablenkung für das Unfallereignis (mit-) ursächlich war. Die Gründe für die Ablenkung können vielschichtig sein. Hauptphänomen ist die Benutzung eines Smartphones oder Handys. Auf die angezeigten acht Frauen und sieben Männer kommt ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkteintrag im Fahreignungsregister zu.

