POL-FR: Rickenbach: Flächenbrand in Hütten - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 08.03.2022, zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr, ist ein abgestellter VW Touran auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Basler Straße in Bad Säckingen beschädigt worden. Von einem unbekannten Fahrzeug wurde der VW am vorderen linken Kotflügel touchiert. Der Verursacher entfernte sich unerkannt und hinterließ einen Sachschaden von rund ...

