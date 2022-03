Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mutmaßlich berauschter und aggressiver Fahrer verursacht Unfall und flüchtet - Fahndung erfolgreich - Zeugenaufruf!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 10.03.2022, kurz nach 22:00 Uhr, hat ein mutmaßlich berauschter und aggressiver Autofahrer in Rheinfelden einen Unfall verursacht und ist nach dem Disput mit mehreren Verkehrsteilnehmern geflüchtet. Der 42-jährige Mann steht im Verdacht, nach einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil seiner Lebensgefährtin die Pkw-Schlüssel unberechtigt an sich genommen zu haben. Mit dem Pkw fuhr er los, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. In der Karlstraße streifte er den entgegenkommenden Honda eines 36-jährigen Mannes. Der aggressive mutmaßliche Unfallverursacher soll diesen Autofahrer ergriffen und beleidigt haben. Danach soll er den Porsche eines hupenden unbekannten Fahrers angegangen haben. Ob dabei der Porsche beschädigt wurde, ist nicht bekannt. Ein weiterer Mann schritt ein, der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige angetroffen werden. Wegen des Verdachts, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte, wurden Blutproben erhoben. Dem Tatverdächtigen wurde ein Wohnungsverweis erteilt, die Ermittlungen dauern an. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet den unbekannten Porsche-Fahrer, sich zu melden (Kontakt 07623 7404-0).

