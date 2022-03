POL-FR: Schopfheim: Fahrradfahrer stürzt aus unbekannter Ursache - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag, 10.03.2022, ist ein auf einem Hotelparkplatz in Weil am Rhein-Friedlingen stehender Transporter aufgebrochen worden. Am Lieferwagen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum ein mobiles Navigationsgerät entwendet. Ein Hotelgast vernahm gegen 03:00 Uhr ein Geräusch und erkannte einen Mann mit dunklen Haaren im Fahrzeug, dachte aber an einen Berechtigten. ...

