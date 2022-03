POL-FR: Binzen: Kirche beschmiert - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - In einem Imbiss in der Bärenfelser Straße in Lörrach ist am Donnerstag, 10.03.2022, gegen 12:00 Uhr, eine 63-jährige Frau bestohlen worden. Aus ihrer Geldbörse waren der Frau das Scheingeld mutmaßlich von einem anderen Kunden des Imbisses entwendet worden. Die Tat wurde bemerkt, der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß, verfolgt von einem Zeugen. ...

