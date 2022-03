Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Toaster brennt - Bewohnerin muss vorsorglich ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 10.03.2022, gegen 14:15 Uhr, hat in Lörrach-Tumringen in einem Wohnhaus ein Toaster gebrannt. Die 90-jährige Bewohnerin hatte noch selbst den Notruf gewählt, nachdem der Heimrauchmelder ausgelöst hatte. Der Brand war von der Feuerwehr schnell gelöscht. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand nur geringer Sachschaden, die Wohnung war nach dem Belüften wieder nutzbar. Der Toaster hatte während der Zubereitung eines Toasts Feuer gefangen. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen im Einsatz, dazu Rettungsdienst und Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell