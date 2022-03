Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall im Kreuzungsbereich

Freiburg (ots)

Die Roggenbachstraße befuhr am Donnerstag, 10.03.2022, gegen 09.20 Uhr, eine 45 Jahre alte Frau mit ihrem Citroen. An der Kreuzung zur Himmelreichstraße beabsichtigte sie, in diese einzufahren. Dabei übersah sie die auf der Vorfahrtstraße befindliche 46 Jahre alte Audi-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich die Audi-Fahrerin leicht verletzt. Am Citroen entstand Sachschaden von rund 5000 Euro, am Audi 3000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell