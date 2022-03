Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall im Begegnungsverkehr auf der Bundesstraße 317 - drei Leichtverletzte - hoher Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 10.03.2022, gegen 06.45 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 317, zwischen der Abzweigung nach Brombach und dem Kreisel in Höllstein, zu einem schweren Unfall im Begegnungsverkehr, bei welcher die drei Fahrer leicht verletzt wurden. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Steinen kommend in Richtung Lörrach und kam aus hier nicht bekannten Gründen teilweise auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einem Streifvorgang mit einem entgegenkommenden 32-jährigen Pkw-Fahrer kam. Dabei wurde das linke Vorderrad am Pkw des 21-Jährigen teilweise abgerissen, was zur Folge hatte, dass der Pkw nicht mehr lenkbar war und es im weiteren Verlauf zu einem weiteren Streifvorgang mit einem entgegenkommenden 28-jährigen Pkw-Fahrer kam. Der Pkw des 28-Jährigen wurde nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und fuhr eine Böschung hinunter. Die drei Fahrzeugführer wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt / geborgen werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort und leistete technische Hilfe. Die Bundesstraße war bis gegen 09.30 Uhr komplett gesperrt, was aufgrund des Berufsverkehr zu erheblichen Beeinträchtigungen führte. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht weitere Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.

