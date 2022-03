Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Randalierende Person in Emmendinger Tankstelle

Freiburg (ots)

Möglicherweise geistig verwirrt und unter Drogen stehend randalierte eine 28-jährige männliche Person, syrischer Staatsangehörigkeit, an einer Tankstelle in Emmendingen am Donnerstag, dem 10.03.2022.

Gegen 17.00 Uhr verspritzte er zunächst aus mehreren Zapfsäulen Benzin auf dem Tankstellengelände an der Bundesstraße 3. Mit umherstehenden Gegenständen schlug er sodann auf mehrere Fahrzeuge und Scheiben des Tankstellengebäudes ein. Dabei wurden drei Fahrzeuge beschädigt und mehrere Scheiben des Gebäudes zerbarsten. Außerdem berührte er eine Kundin unsittlich.

Zwei Passanten, welche versuchten den Randalierer zu stoppen, wurden durch seine Gegenwehr so sehr verletzt, dass sie ärztlich behandelt werden mussten. Erst nach Eintreffen mehrerer Streifen konnte die Person überwältigt und in eine psychiatrische Einrichtung verbracht werden.

Nicht zuletzt aufgrund der bestehenden Brandgefahr durch das verspritzte Benzin wurde die Feuerwehr Emmendingen zur Bindung des Kraftstoffes hinzugezogen.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell